На ежегодном карнавале в Италии высмеяли имперские замашки Трампа

На ежегодном карнавале в итальянском Виареджо высмеяли имперские амбиции Трампа. Он появился на празднике в виде чучела Императора Человечества из игровой вселенной Warhammer 40,000. Карнавал посвящают основным проблемам современности, и в этом году в Италии Трампа назначили императором Twitter.

Над улицей также проплыл гигантский кит, окруженный пластиковым мусором, напоминающий о загрязнении природы, сообщает телеканал "Россия 24". А напоследок там станцевала толпа людей с коробками на головах — очевидно символизирующая поколение, утонувшее в Интернете.