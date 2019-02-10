В штате Вашингтон более 50 тысяч потребителей остались без электричества из-за снегопада

В американском штате Вашингтон сильный снегопад стал причиной повреждения линий электропередачи, оставив без тепла и света порядка 50 тысяч потребителей. Такие данные сообщает информационное агентство Associated Press, ссылаясь на энергетическую компанию Puget Sound Energy.

Руководство компании на своей странице в Twitter предупредило о сложной обстановке на автомобильных дорогах штата. Главная проблема – ветки и деревья, рухнувшие под тяжестью снега на линии электропередачи, сообщает ТАСС. В районе Сиэтла высота снежного покрова уже достигла 20,3 сантиметра.

По данным сайта FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, в субботу, 9 февраля, снегопады и вьюга стали причиной отмены 199 и отсрочки 123 авиарейсов в международном аэропорту Сиэтла.

Еще в пятницу, 8 февраля, губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел в штате режим чрезвычайной ситуации, призвав население по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и обязательно предпринимать повышенные меры предосторожности в случае поездок за рулем. Также Инсли рекомендовал во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемых помещений и избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега.