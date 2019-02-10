На станции "Озерная" в Москве прогремела стрельба, пострадали 2 человека

На станции "Озерная" Московского метрополитена вспыхнул конфликт между четырьмя мужчинами. В результате двое из них пострадали, а другие двое были задержаны.

Пострадавших осмотрели врачи, передает РИА Новости. Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.

Очевидцы говорят, что на станции была слышна стрельба.