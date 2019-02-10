ДТП в Подмосковье: два человека погибли, один пострадал

В Дмитровском районе Подмосковья столкнулись грузовой Mercedes и легковой автомобиль "Жигули "ВАЗ-2105. В результате ДТП два человека погибли, еще одни получил травмы. Об происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как уточняется, ДТП произошло 9 февраля в 21:55 в районе 11 километра дороги Хлебниково — Рогачёво.

Погибшие и пострадавший находились в легковом автомобиле, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.