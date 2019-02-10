В Киеве радикалы обстреляли дом Авакова из салютных установок

В Киеве радикалы атаковали дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Видео нападения появилось в YouTube.

На кадрах видно, как заряды, выпущенные из салютных установок, летят в дом министра и разрываются над крышей здания. При этом радикалы с зажженными файерами в руках скандируют лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Накануне в Киеве были задержаны несколько человек, которые пришли в прикрытыми лицами к месту выступления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. При себе у них были зеленка, газовые баллончики и ножи. Правоохранители взяли с них объяснения и отпустили, напоминает РИА Новости. Но после этого к отделению подошла "группа поддержки, начавшая потасовку и применившая к силовикам газовые баллончики. В результате полицейские задержали еще около 40 человек.

Следователи возбудили три уголовных дела по статьям "Хулиганство", "Захват государственных зданий" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В июле 2018 года советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла в больнице Киева. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, после смерти Гандзюк оно было переквалифицировано на заказное умышленное убийство. Следователям удалось установить всех организаторов и заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.