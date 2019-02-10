На матче в Москве повздорили родители юных хоккеистов: ссора кончилась стрельбой

В Москве, в спортивной школе номер два (Медведково, улица Заповедная) во время юношеского хоккейного матча повздорили родители двоих игроков. На льду сражались команды "Северная Звезда" и "Дмитров", уточняет РИА Новости. Отцы игроков "Дмитрова" начали выяснять отношения прямо рядом с ледовой площадкой.

Ссору мужчины продолжили в буфете. Один из них достал травматический пистолет "Оса" и выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелявший сдался полиции.