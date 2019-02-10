Шайба Радулова не помогла "Далласу" одолеть "Аризону"

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день регулярного чемпионата. В Аризоне местные "Койотс" встречались с "Даллас Страз". Хозяева льда победили гостей со счетом 3:2. Одну из шайб у проигравших забросил Александр Радулов.

Она стала для российского форварда "звезд" 15-й в нынешнем сезоне. Еще один представитель России в составе "Далласа" Денис Гурьянов отличиться не сумел.

Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил в этой встрече 35 бросков из 38.