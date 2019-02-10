На Кутузовском проспекте в Москве четыре человека пострадали в автоаварии

На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, ДТП произошло в районе дома №48 на Кутузовском проспекте. Столкнулись четыре автомобиля, передает ТАСС. По предварительной информации, четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.