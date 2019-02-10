Наш ответ США: Россия предложит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле

Россия предложит в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле. Это будет ответом на проект, ранее предоставленный США.

В российском документе подчеркивается, что Совбез призывает к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле, передает ТАСС. Также там отмечается, что Совбез поддерживает все инициативы, направленные на урегулирование обстановки, включая механизм, который был выработан в Монтевидео. Этот механизм был представлен Мексикой, Уругваем и Карибским сообществом. Он базируется на том, что никакие силовые шаги в отношении Венесуэлы неприемлемы.

США видят другой путь разрешения кризиса власти в Боливарианской республике. В американском проекте, представленном в СБ ООН, предлагается отменить результаты президентских выборов 2018 года и провести новое голосование.