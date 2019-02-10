В торговом центре "Океан" на Сахалине вспыхнул пожар

В городе Оха Сахалинской области возник пожар в торговом центре "Океан". О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании торгового центра, передает ТАСС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, все вовремя покинули помещение. К моменту прибытия спасателей общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Общая площадь торгового центра – 1 тысяча квадратных метров.

В борьбе с огнем участвуют 15 человек и пять единиц спецтехники Охинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает агентство "Интерфакс".

Город Оха – центр Охинского городского округа, расположенный на севере Сахалина. Насчитывает население более 20 тысяч жителей.