СМИ: из-за санкций PDVSA переведет свои активы в российский "Газпромбанк"

Агентство Reuters передает, что из-за санкций США венесуэльская нефтяная компания Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) переводит банковские счета совместных предприятий в российский "Газпромбанк". Клиенты компании информированы, что нужно переводить деньги, вырученные от продажи нефти, на новые счета, принадлежащие российскому банку.

Также Petrоleos de Venezuela потребовала, чтобы ее зарубежные партнеры, такие как Chevron, Equinor и Total, решили, будут ли они заниматься бизнесом в нефтяных совместных предприятиях.

Санкции против государственной венесуэльской компании Штаты ввели в конце января 2019 года, напоминает РИА Новости. США заблокировали активы PDVSA и запретили сделки с ней. Это – род поддержки оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы.