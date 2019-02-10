Десятки тысяч канадцев остались без электричества из-за шторма

Мощный шторм оставил без электричества более 55 тысяч жителей Канады. По данным национального метеобюро, скорость порывов ветра составила 25 метров в секунду. Аварийные бригады устраняют обрывы в сетях, однако неизвестно, насколько затянутся работы.

Паромные сообщения временно отменены. В порту города Хорс-Бэй затонула баржа, сообщает телеканал "Россия 24".