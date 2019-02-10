В Генуе спущен первый пролет обрушившегося летом моста

В Генуе спущен первый пролет моста, который частично обрушился летом 2018 года. На это ушло целых 10 часов.

Работа оказалась нелегкой во всех смыслах. Вес блочной конструкции — порядка 900 тонн, длина — 36 метров, ширина — 18. И все это спускали с высоты в 50 метров. Причем специалисты использовали те же тросы, с помощью которых шесть лет назад сдвигался с мели круизный лайнер Costa Concordia.

Вся операция по демонтажу займет еще не один месяц, передает телеканал "Россия 24". Новый мост обещают построить к началу 2020 года.

При обрушении этого моста погибли больше 40 человек, десятки пострадали, сотни остались без жилья.