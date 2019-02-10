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10 февраля 201905:59

Гол Кузнецова принес очко "Вашингтону" в игре с "Флоридой"

http://www.espn.com/

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" дома не смогли переиграть "Флорида Пантерз". Встреча завершилась в овертайме в пользу гостей со счетом 5:4. Российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов стал автором четвертой шайбы, которая спасла его команду от поражения в основное время матча.

Для россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. Ему ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

В другой встрече дня "Торонто Мэйпл Ливз" на выезде оказался сильнее "Монреаль Канадиенс" в овертайме – 4:3. В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Никита Зайцев.

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