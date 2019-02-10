Гол Кузнецова принес очко "Вашингтону" в игре с "Флоридой"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" дома не смогли переиграть "Флорида Пантерз". Встреча завершилась в овертайме в пользу гостей со счетом 5:4. Российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов стал автором четвертой шайбы, которая спасла его команду от поражения в основное время матча.

Для россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. Ему ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

В другой встрече дня "Торонто Мэйпл Ливз" на выезде оказался сильнее "Монреаль Канадиенс" в овертайме – 4:3. В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Никита Зайцев.