Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны

Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве. Бывшая участница шоу Comedy Woman призналась, что считала генерала "вымышленным персонажем".

Номер, вызывавший шквал критики, был показан в рамках шоу в 2013 году, напоминает РИА Новости. Медведева сообщила, что контракт обязывал ее произнести тот текст, который она получила. Номер не был написан ей – над ним работали авторы шоу и худрук проекта.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был зверски замучен фашистами за отказ сотрудничать с ними. Он попал в плен в 1941 году, а погиб 18 февраля 1945 года. Нацисты вывели его на мороз и облили холодной водой. Карбышев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.