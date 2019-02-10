Василевский помог "Тампе" переиграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" добились победы над гостями со счетом 5:4. Российский вратарь хозяев льда Андрей Василевский отразил 28 бросков.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров голевыми действиями не отметился. В составе победителей отличились Янни Гурд, Эрик Чернак, Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон и Джей Ти Миллер. У проигравших шайбы забросили Гарретт Уилсон, Джаред Макканн, Брайан Раст и Таннер Пирсон.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы. А вот капитан гостей Сидни Кросби побил клубный рекорд по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету стало 916 игр за "пингвинов".