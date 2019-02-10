Госдеп США: в Колумбию доставлена первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы

Госдепартамент США сообщил о доставке в Колумбию первой партии гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что с целью не допустить доставки гуманитарной помощи правительство Венесуэлы блокирует дороги. Также специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс отметил, что гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы накапливается в Колумбии. Ее доставят по возможности, передает РИА Новости.

В сообщении Госдепа США в Twitter подчеркивается, что Штаты продолжат работать с Гуайдо и партнерами, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Венесуэлы.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и другие страны заявили, что признаю Гуайдо, и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чье избрание они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, назвав главу оппозиционного парламента "марионеткой Соединенных Штатов Америки".

Российская Федерация, Китай и ряд других стран поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.