Игры "Дети Азии": первые золотые медали россиян

На Сахалине второй день соревнований на международных зимних играх "Дети Азии". Участвуют спортсмены из 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У нашей сборной уже есть первые медали высшей пробы.

В спринте классическим стилем на первом месте — московский лыжник Илья Трегубов. Среди девушек спринт, к восторгу местных жителей, выиграла представительница Сахалинской области Анна Кожинова.

Сегодня проходят соревнования по шорт-треку, биатлону, хоккею и горнолыжному спорту. Всего же разыграют медали в восьми зимних видах спорта.