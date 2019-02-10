В Ульяновске BMW врезалась в дом: двое погибших

Утром в воскресенье автомобиль BMW врезался в дом в центре Ульяновска. Как сообщили РИА Новости в МВД, в аварии погибли два человека, а пятеро получили ранения. Все они доставлены в больницу с травмами.

По предварительной версии, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением. На месте ДТП на улице Гончарова скончались водитель и один из пассажиров.