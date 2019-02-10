Россиянка Костенюк удерживает лидерство на шахматном турнире в США

Россиянка Александра Костенюк продолжает удерживать первую строчку на представительном турнире по шахматам, который проходит в американском Сент-Луисе. В четвертом туре российский гроссмейстер одержала победу над француженкой Мари Себаг.

Благодаря этой победе набрала в общем зачете 3,5 балла и сохранила за собой статус лидера турнира. Ближайшие преследователи имеют по 3 балла – это американка Ирина Круш и россиянка Валентина Гунина, которая в своей партии четвертого тура обыграла грузинку Нану Дзагнидзе.

Представитель Казахстана Жансая Абдумалик имеет в своем активе 2,5 очка, Харика Дронавалли из Индии идет с двумя баллами, американка Анастасия Затонских и все та же Дзагнидзе сохранили по 1,5 очка, а Себаг, грузинка Бела Хотенашвили и немка Элизабет Петц с одним баллом замыкают общий зачет.