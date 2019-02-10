Подготовка к визиту в Бишкек: Путин и Жээнбеков неформально пообщались в Сочи

Развитие двусторонних отношений, региональные вопросы и свой предстоящий визит в Бишкек обсудил президент России Владимир Путин со своим коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась накануне в Сочи.

Ожидается, что Владимир Путин посетит Киргизию весной, передает телеканал "Россия 24". В преддверии визита говорили, в частности, о сотрудничестве в экономике, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, а также о защите общего таможенного контура.

Ранее, 23 января, завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков сообщил о визите президента РФ в столицу Киргизии в конце марта 2019 года.