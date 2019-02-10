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10 февраля 201911:11

Супруг британской королевы добровольно отказался от водительских прав

EPA

Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский добровольно сдал свои водительские права. Ранее, 17 января, 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП неподалеку от королевского поместья Сандрингем.

Тогда внедорожник Land Rover Freelander, которым управлял принц Филипп, столкнулся на оживленном перекрестке с автомобилем KIA, в котором находились две женщины и 9-месячный ребенок. Автомобиль принца перевернулся, но сам он не пострадал. Женщины из второй машины получили нетяжелые травмы, младенец остался невредим.

По словам принца, его ослепило низкое зимнее солнце, и именно поэтому, выезжая со второстепенной дороги, он не заметил автомобиль, двигавшийся по главной. Он также принес свои извинения в связи с аварией.

"После тщательного рассмотрения герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права", — сообщил Букингемский дворец.

По версии британской The Daily Telegraph, к решению сдать права принца могла подтолкнуть передача полицией графства Норфолк дела об аварии с его участием в Королевскую прокурорскую службу (CPS). По словам представителя CPS, каждое дело тщательно рассматривается перед тем, как принять решение, и решение принца Филиппа будет принято во внимание.

После аварии эксперты в области права говорили, что если герцог Эдинбургский добровольно сдаст водительские права, ему не придется присутствовать на судебном заседании по делу об аварии. Первоначальная реакция принца Филиппа на произошедшее была несколько другой, отмечает издание: на следующий день после аварии ему доставили другой Land Rover, который он тут же опробовал на дорогах вокруг Сандрингема, даже не пристегнувшись ремнем безопасности.

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