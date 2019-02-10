Очевидцы сняли на видео полыхающий торговый центр на Сахалине

Сильный пожар произошел в воскресенье, 10 февраля, в городе Оха на Сахалине. В Сети опубликованы инцидента, снятые очевидцами.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло на территории торгового центра "Океан", площадь которого составляет около тысячи квадратных метров.

Первый пожарный расчет прибыл на месте через пять минут после поступления сигнала, всего в тушении было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

В момент возгорания в здании находилось более 20 человек, все они покинули опасную зону самостоятельно.

В настоящее время пожар локализован, по предварительным данным обошлось без пострадавших.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев утверждают, что незадолго до появления пламени в торговом центре несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, однако персонал и посетители не обращали на нее никакого внимания и продолжали работать и совершать покупки.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неисправности в системе обогрева, установленной над входными дверями, однако точные данные о причинах ЧП могут быть названы только после проведения соответствующих экспертиз.