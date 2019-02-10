Камера запечатлела момент убийства болельщика после хоккейного матча в Сергиевом Посаде

Спор перерос в драку, завершившуюся гибелью одного из ее участников – в объектив камеры наблюдения попал момент фатальных разборок после хоккейного матча в Сергиевом Посаде в Московской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в субботу, 9 февраля, около городской ледовой арены. Мужчины в возрасте не сошлись во мнении по какому-то вопросу и в ход пошли кулаки.

Один из них сбил оппонента с ног сильным ударом, упавший больше не поднялся – от полученных травм он скончался. Погибшему было около 60 лет.

По предварительной информации, личность предполагаемого убийцы уже установлена. Сообщается, что ранее он был судим за хулиганство.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ЧП.