Новую фигуру высшего пилотажа от "Русских Витязей" сняли на видео

На аэродроме в подмосковной Кубинке летчики пилотажной группы ВВС России "Русские Витязи" отработали выполнение новой фигуры высшего пилотажа — роспуск после набора высоты. Сначала четверка истребителей Су-30СМ выполнила плавные заходы, "горку" с разворотом, синхронные "бочки" во время группового пилотажа, совместную "петлю Нестерова".

После этого зрителям показали совершенно по-новому выполненный роспуск. Если раньше самолеты заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно тысячи метров расходятся большим "цветком".

Кадры тренировки пилотажной группы опубликовал телеканал "Звезда". Опытные летчики тренируются вместе с новичками: в 237-й Центр показа авиационной техники в Кубинке пришли молодые пилоты.

Многие фигуры и комплексы отрабатываются для предстоящих показов на авиасалонах. Нынешний год очень богат на большие авиационные мероприятия, но окончательный рисунок еще не сформировался.