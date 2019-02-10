На видео попал конфликт на детском хоккейном матче в Москве, закончившийся стрельбой

Родители игроков детской хоккейной команды повздорили во время матча в Москве в субботу, 9 февраля. Инцидент и его последствия попали на видео.

Как сообщалось ранее, в помещении спортивной школы на улице Заповедной в районе Медведково на северо-востоке столицы в рамках Кубка Москвы играли детские хоккейные команды "Северная Звезда" и "Дмитров" 2008 года рождения.

В какой-то момент двое мужчин, приходящихся отцами игрокам "Дмитрова" начали выяснение отношений прямо у площадки.

Издание "Спорт Экспресс" уточняет, что причиной противостояния мог стать застарелый конфликт на почве бизнеса. Якобы супруга одного из них спровоцировала выяснение отношений и взаимные оскорбления, после чего родитель юного хоккеиста толкнул оппонента со словами "твои часики тикают. Я тебя заказал!".

Затем спорщики покинули пространство около ледовой арены и проследовали в буфет, где в ход пошел травматический пистолет "Оса".

Один из мужчин получил ранение в голову, потерял много крови и был госпитализирован, а сотрудники полиции задержали стрелка. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".