Автомобиль BMW, в салоне которого было семь человек, врезался в дом в Ульяновске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего утром в воскресенье, 10 февраля, на улице Гончарова в Ульяновске.

На записи видно, как водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего легковушка врезалась в здание.

В момент столкновения в салоне BMW находились семь человек. Двое из них, в том числе – мужчина, находившийся за рулем, погибли, а остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция изучает все обстоятельства инцидента.