23-кратное превышение ПКД серы: жителям Сибая предложили переехать

Власти башкирского города Сибай предложили жителям, жаловавшимся на запах серы, идущий от Сибайского карьера, переехать в общежитие. Ранее сообщалось, что в некоторых жилых районах Сибая зафиксировано превышение ПДК по содержанию серы в воздухе почти в 23 раза. Жителям двух улиц — 8 Марта и Нуриманова — предложено временно переехать в пункт временного размещения, организованный на базе студенческого общежития Сибайского филиала Башкирского госуниверситета, сообщается на сайте городской администрации.

В городе проживают 60 тысяч человек, в последние годы сибайцы жалуются на запах горящей серы, идущий от медно-цинково-колчеданного месторождения — знаменитого Сибайского карьера. Это самый глубокий карьер в Европе — более 500 метров. Диаметр воронки — два километра. Месторождение практически выработано, сейчас ведутся работы по затоплению шахт. Их планируют закончить не позднее 20 марта. А пока жителям раздают маски и респираторы. В начале февраля сибайские школьники были отправлены в санатории, путевки на лечение выдаются по медицинским показаниям.

Мэрия Сибая напомнила горожанам о необходимости при появлении запаха серы сократить время пребывания на улице, чаще умываться, пить больше жидкости. Сера в большой концентрации способна вызывать ожоги глаз, действует на кровеносную и нервную системы, поражает органы дыхания. Для разгона ядовитого смога в городе установлены два мощных вентилятора.