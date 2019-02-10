Протестующие фермеры едва не сорвали матч чемпионата Италии

Футболисты итальянского "Кальяри" были близки к тому, чтобы не улететь на выездной матч 23 тура чемпионата Италии против "Милана". Причиной тому стали протестующие фермеры, которые заблокировали делегацию команды на своей тренировочной базе.

Производители фермерских продуктов приняли решение бастовать из-за падения цен на козье молоко, сообщает Спорт24.Ru. Рядом с воротами базы они выставили бидоны с молоком. Не помогла даже прибывшая полиция – протестующие потребовали переговоров с представителями футбольной команды и в итоге добились своего.

В разговоре с членами клуба фермеры объяснили свои мирные мотивы и пообещали обойтись без агрессии в адрес команды. Они лишь попросили проявить солидарность и не играть матч, но в клубе объяснили, что это может повлечь финансовые потери для "Кальяри".

Договорились стороны лишь на участие членов команды в акции, суть которой – опрокинуть бидоны с козьим молоком и показать, что лучше вылить это молоко, нежели продавать его по низким ценам. Футболисты согласились, были выпущены с базы, и благополучно улетели в Милан. А акция фермеров получила громкую огласку в итальянских СМИ.