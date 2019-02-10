Стало известно, что сделают с медведями, оккупировавшими Новую Землю

Белых медведей, из-за которых в Новой Земле был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений, сообщил глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

От Росприроднадзора прибудет оперативная группа из четырех человек, они усыпят зверей и вывезут их из населенных пунктов. Отстрел животных невозможен ради сохранения их популяции, тем более что ситуация находится под контролем.

Режим ЧС на архипелаге ввели 9 февраля, когда было зафиксировано большое скопление белых медведей у населенных пунктов. Были и случаи их агрессивного поведения.

Режим ЧС отменят, как только исчезнет опасность для людей, передает ТАСС.