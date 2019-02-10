Лазерами не воюем: ЛНР успокоила украинских солдат

Никакого "лазерного оружия" в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики нет, а жалобы украинских пограничников на применение против них лазеров "вызывают только смех". Об этом, передает РИА Новости, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции (вооруженных сил ЛНР) Андрей Марочко.

По заявлению Госпогранслужбы Украины, признаки использования лазерного оружия якобы были зафиксированы пограничниками из состава Объединенных сил в районе КПВВ "Станица Луганская": там были видны "лучи светло-фиолетового цвета". При этом не указаны точные места, где находятся предполагаемые источники излучения, и то, откуда украинская сторона узнала, что это излучение именно от лазерного оружия.

По сообщению Госпогранслужбы, информация о возможном применении лазерного оружия доведена до международных и правозащитных организаций. Однако, по словам Марочко, Киев обвиняет народные республики Донбасса в применении лазерного оружия, которого "не имеют на вооружении даже развитые страны мира". По его мнению, цель таких заявлений украинского командования — запугивание собственного личного состава и местных жителей.

Госпогранслужба Украины уже не раз обвиняла ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия — несколько украинских пограничников якобы получили ожоги сетчатки глаз. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики эти обвинения ранее охарактеризовали как "вымысел Киева".