Паредес: одноклубники помогают мне освоиться в "Пари Сен-Жермен"

Бывший полузащитник санкт-петербугского "Зенита" Леандро Паредес, перешедший в зимнее трансферное окно во французский "Пари Сен-Жермен", рассказал о своей адаптации в клубе. Аргентинец признался, что с этим ему помогают новые одноклубники.

"С момента моего перехода в "ПСЖ" прошло не так много времени и сейчас мои партнеры по команде помогают освоиться в команде, — приводит слова Паредеса "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт парижан. – Во вторник нас ждет очень важный поединок против "Манчестер Юнайтед" и мы приложим все усилия для того, чтобы максимально хорошо подготовиться к нему".

Напомним, что после переезда в Париж в январе Паредес провел за свой новый клуб три матча, но результативными действиями пока не отличался. Накануне аргентинец выразил свою поддержку экс-одноклубнику по "Зениту" Александру Кокорину, срок заключения которого под стражей продлили еще на два месяца.