НАТО избавится от ядерного арсенала только после России и Китая

НАТО не избавится от своих ядерных арсеналов, если этого не сделают Россия и Китай, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Цель НАТО — мир без ядерного оружия", — приводит его слова РИА Новости.

Однако, продолжил Столтенберг, мир не станет безопаснее, если Альянс избавится от ядерного оружия, а РФ, КНР и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы.

Ранее генсек НАТО заявлял, что альянс не ожидает, что его союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе. Вместе с тем НАТО не скрывает, что собирается усилить контроль над вооружениями. Для этого альянс намерен использовать в своих интересах ДРМСД и подключить к нему новые государства.