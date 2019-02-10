Жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде

Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре, который ожидается в понедельник, 11 февраля. По прогнозу Гидрометцентра РФ, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Непогода начнется утром, около девяти часов.