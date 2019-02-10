В КНДР российские дипломаты почтили память жертв американской бомбардировки

По случаю Дня дипломатического работника коллективы российских загранучреждений в КНДР почтили память похороненных там соотечественников, сообщается на странице посольства РФ в Facebook. Минутой молчания российские дипломаты почтили память коллег, погибших во время американской бомбардировки Пхеньяна в 1952 году. Бомбардировка советского посольства продолжалась почти три часа, в налете приняли участие восемь самолетов "Б-29". Всего на посольство были сброшены более 350 бомб. Во время авианалета погибли два сотрудника посольства — механик Анатолий Шальнов и водитель Василий Дорогов. Остальным сотрудникам посольства в ту ночь удалось спастись в бомбоубежищах.

К могилам Шальнова и Дорогова были возложены цветы. Красные гвоздики также были возложены у мемориальной доски посла, Героя России Андрея Карлова, который более 10 лет проработал в Пхеньяне и погиб в Турции от рук террориста.