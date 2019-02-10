Названы признаки рака, которые игнорируют мужчины

Британские медики назвали шесть распространенных симптомов рака, которые обычно игнорируют мужчины. Хотя любое промедление в случае онкологических заболеваний значительно снижает шансы на выздоровление.

Кровь в моче может говорить о поражении кишечника и мочевого пузыря, высыпания возле соска, различные выделения свидетельствуют о раке грудной железы. Усугубляющийся кашель – это симптом рака легких. Беспокойство должны вызывать и резкие колебания веса.

Оставшиеся два признака – боль при мочеиспускании и увеличении размера яичек. Специалисты рекомендуют во всех этих случаях срочно обращаться к врачу, пишет Express.