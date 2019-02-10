Собака Макрона заработает на реставрацию его дворца

Собака президента Франции Эммануэля Макрона по кличке Немо поспособствует увеличению доходов Елисейского дворца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, теперь Немо, метис лабрадора и гриффона, появится на прилавках французских магазинов в виде плюшевой игрушки. Ориентировочно стоить она будет 99 евро, что для таких игрушек очень дорого.

Часть средств, которые "заработает" собака французского лидера, будет направлена на ремонт парижской резиденции президентов Франции, еще часть пойдет на поддержание деятельности приюта Общества защиты животных (PSA). Именно из этого приюта Макрон взял Немо в августе 2017 года.

Планируется, что с каждой проданной игрушки в приют будет перечисляться сумма, которой хватит, чтобы прокормить одну собаку в течение дня.

Новая плюшевая игрушка уже появилась в каталоге интернет-магазина Елисейского дворца. Он работает с сентября прошлого гола и продает разные предметы с символикой администрации президента.

Как стало известно, магазин Елисейского дворца заказал уже 1000 плюшевых Немо, 300 из них уже можно купить на интернет-площадке.

Интересно, что у предыдущих президентов Франции также были собаки, и все как на подбор — любимые лабрадоры. Правда, у французского лидера Жака Ширака и его супруги Бернадет были мальтийские болонки Сумо и Суметт. Но позже они также завели черного лабрадора по кличке Макс.