Захарова рассказала, кто не дает ей скучать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила своих коллег с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. По ее словам, это удивительная профессия, раздвигающая границы возможного, меняющая реальность и формирующая исторический процесс. Это призвание и судьба, вечное развитие и постоянное движение, написала Захарова в "Фейсбуке".

Она также поделилась воспоминаниями и своим представлением о профессии дипломата в современном мире в интервью ТАСС. По мнению Захаровой, люди склонны представлять дипломатическую службу в особом свете, романтизировать ее. Выходят художественные фильмы и сериалы о дипломатах, и эта тенденция, по ее мнению, продолжится. И это — также признак роста общественного интереса к событиям в мире.

Работа по общению с гражданами, по словам Марии Захаровой, "вышла просто на космические уровни": люди не только пишут замечания и задают вопросы, но и "направляют огромное количество предложений, в том числе в стихах, присылают фотографии из личных архивов, карикатуры на последние события".

При этом принципиально важные качества для дипломата — по-прежнему выдержка, терпение и умение оперативно анализировать информацию. Требования к людям этой профессии с каждым годом растут, а времени на подготовку к выступлению у дипломатов иногда не бывает совсем — все приходится делать практически синхронно.

Трансформировалось информационное сопровождение традиционной дипломатии — теперь это работа онлайн, и это новый информационный вызов.

"Ты должен быть готов к тому, что даже любая мелочь обрастает в Сети миллиардами живущих своей жизнью комментариев, — отметила Захарова. — Фокус смещается с сути переговоров на детали".

На вопрос о забавных случаях Захарова ответила, что курьезов в ее практике было немало, но их она "вспоминает с дрожью". Немало хлопот доставляют также особенности протокола разных стран и технические накладки.

И даже в свой профессиональный праздник дипломаты постоянно начеку, решая важные вопросы. "Сирия, Венесуэла, украинские события не дают скучать, — отметила Захарова. — Рабочий процесс не прекращается".