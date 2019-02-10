Алина Загитова: пыталась уйти из фигурного катания раз семь

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что за время своей карьеры пыталась бросить спорт семь раз. По ее словам, каждый раз ей хотелось просто играть на площадках и общаться с друзьями.

"У меня было семь попыток бросить фигурное катание. Сначала меня переубеждали родители, а позже я и сама уже понимала, что мне нравится этим заниматься, — приводит слова Загитовой Евроспорт.Ru. – Сейчас уже понимаю, что просто была ребенком, ведь мне хотелось дурачиться, играть на площадках, ходить на тот же каток с друзьями. Как и всем детям. Но на седьмой раз поняла важность фигурного катания для меня и больше его не бросала".

Также Алина призналась о полном отказе от пищи во время Олимпийских игр в Корее: "Сильнее всего я ограничивала себя во время Олимпиады. Можно сказать, что я даже воду не пила – просто полоскала рот и выплевывала. Но я обычный подросток и после неудачи на чемпионате мира купила себе газировку и кто-что сладкое – не скажу, что именно – и съела все это за сериалом. Это случилось в концовке сезона, так что я могла себе позволить".

Напомним, что в скором времени Загитова начнет подготовку к чемпионату мира, который состоится в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что россиянка решительно настроена на предстоящее мировое первенство.