В Сиэтле выпало рекордное за 70 лет количество снега

В некоторых районах американского Сиэтла выпало до 25 сантиметров снега. Это рекордное количество осадков за 70 лет.

Как сообщает CBS News, почти 200 человек были эвакуированы из своих домов, в аэропорту Сиэтл-Такома отменены сотни рейсов. Снегом накрыло главную достопримечательность города — башню Space Needle.

Согласно прогнозам Национальной метеорологической службы США, в округе в ближайшее время будут бушевать два урагана, и первый может начаться уже в ночь на понедельник, 11 февраля.

Отмечается также, что нынешний февраль стал вторым по количеству осадков за всю историю наблюдений и самым снежным с 1949 года.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сильный снегопад стал причиной повреждения линий электропередачи, оставив без тепла и света порядка 50 тысяч потребителей.