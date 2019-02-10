Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

В воскресенье, 10 февраля, эфиопский вертолет Ми-17, выполнявший задачи в интересах контингента ООН, потерпел крушение в Абьей – спорной территории, принадлежность которой оспаривается Южным Суданом.

По предварительной информации, экипаж воздушного судна эфиопского контингента мог превысить безопасную скорость снижения, после чего столкнулся с наземными строениями.

После ЧП двигатели вертолета некоторое время продолжали работать, а оторвавшаяся часть лопасти повредили еще один Ми, находившийся неподалеку.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП погибли четыре человека, в том числе – три члена экипажа. Десять из 23 пассажиров, находившихся на борту, получили травмы, трое из них находятся в критическом состоянии.