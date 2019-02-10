VAR дебютирует на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

12 февраля матчами "Рома" – "Порту" и "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" возобновится главный клубный турнир Европы – футбольная Лига чемпионов. Впервые в истории турнира будут назначены дополнительные арбитры – видеоассистенты.

Матч между "красными дьяволами" и парижанами будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Его помощниками на бровке будут Фабиано Пети и Алессандро Костанцо, четвертым рефери будет Даниэле Довери, а Марко Гвида и Массимилиано Иррати деютируют в роли видеоассистентов.

Встречу римлян и португальцев обслужат голландцы Данни Маккели в качестве главного арбитра, Марио Дикс, Хессел Стеегстра будут его помощниками, Кевин Блом – четвертым судьей, а видеоассистентами будут Пол ван Букел и Камфус Йохем.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение начать использование системы видеопомощника (VAR) со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.