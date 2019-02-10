Медсестра продала чужого младенца за двести долларов

Медсестра узбекского перинатального центра пыталась продать новорожденного своей знакомой. Ребенок был оценен в 1,7 миллиона узбекских сумов (13,7 тысячи рублей).

Ребенок родился 21 января этого года, медсестра попыталась продать младенца своей знакомой, жительнице Хорезмской области. Продавец и покупатель были задержаны 6 февраля во время совершения сделки, сообщается на сайте республиканского МВД. О состоянии ребенка, его биологических родителях и местонахождении младенца в настоящий момент не сообщается.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье УК Узбекистана "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.