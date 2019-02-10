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10 февраля 201915:47

Ребенок получил ЧМТ на горке и умер

Global Look Press

В Свердловской области скончался ребенок, получивший черепно-мозговую травму при катании с горки.

Ранее сообщалось, что 2 февраля 8-летний мальчик из поселка Нижнетуринского городского округа был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости

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