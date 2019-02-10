Ребенок получил ЧМТ на горке и умер

В Свердловской области скончался ребенок, получивший черепно-мозговую травму при катании с горки.

Ранее сообщалось, что 2 февраля 8-летний мальчик из поселка Нижнетуринского городского округа был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости