Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

В российском "Газпромбанке" не открывали и не планируют открывать новых счетов для государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Об этом в финансовом учреждении заявили после сообщения агентства Reuters о том, что PDVSA из-за введенных против нее санкций США переводит в "Газпромбанк" банковские счета своих совместных предприятий.

Совместные предприятия PDVSA, которые могут экспортировать нефть самостоятельно, якобы получили инструкции для перечисления выручки в долларах и евро на новые счета в "Газпромбанке". Информация Reuters не соответствует действительности, заявили в банке агентству РИА Новости.

PDVSA — одна из крупнейших нефтяных компаний мира и имеет счета в нескольких банках, в том числе международных, напомнили в российской финансовой организации. В рамках взаимодействия венесуэльской корпорации с несколькими российскими компаниями — клиентами "Газпромбанка" — несколько лет назад счета PDVSA были открыты и в группе ГПБ. "Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", — пояснили в "Газпромбанке".