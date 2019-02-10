Александр Головин – седьмой по объему зарплаты в "Монако"

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин имеет седьмую по размеру зарплату в клубе. Об этом стало известно после того, как французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг зарплат игроков монегасков.

Самым высокооплачиваемым футболистом "Монако" является колумбиец Радамель Фалькао, который ежемесячно зарабатывает по 750 тысяч евро. Головин же имеет зарплату в три раза меньшую, нежели колумбийский нападающий – 225 тысяч евро.

Полностью Топ-10 зарплат "Монако" выглядит следующим образом:

Радамель Фалькао – 750 тысяч евро; 2. Сеск Фабрегас – 600 тысяч евро; Камиль Глик – 290 тысяч евро; Стеван Йоветич – 280 тысяч евро; Маркуш Лопеш – 280 тысяч евро; Джибриль Сидибе – 240 тысяч евро; Александр Головин – 225 тысяч евро; Насер Шадли – 215 тысяч евро; Даниэль Субашич – 190 тысяч евро; Налдо – 170 тысяч евро.

Напомним, что Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, куда перешел из московского ЦСКА. За российского полузащитника представители французского клуба пришлось заплатить 30 миллионов евро. За время выступлений в Монте-Карло россиянин принял участие в 15 встречах, став автором двух голов.