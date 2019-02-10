Камеры наблюдения запечатлели попытку штурма радикалами полицейского управления в Киеве

Национальная полиция Украины обнародовала в Сети запись с камеры наблюдения, установленной в здании Подольского районного управления полиции в Киеве, которое подверглось нападению в минувшую субботу, 9 февраля.

На записи видно, как группа мужчин пытается прорваться в помещение, занимаемое правоохранителями. Стражи порядка отбили штурм и не допустили несанкционированного проникновения.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали трое полицейских и было задержано несколько десятков нападавших. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела.

По одной из версий, инцидент могло спровоцировать то, что незадолго до описываемых событий в управление были доставлены лица, ранее задержанные на встрече с избирателями кандидата в президенты Юлии Тимошенко. У подозреваемых были изъяты зеленка, газовые баллончики, ножи и пистолет.