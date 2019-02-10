Польша купит у США "прекрасное оружие"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о решении правительства страны закупить у США систему залпового ракетного огня HIMARS. В воскресенье министр выступил в расположении Первой варшавской бронетанковой бригады, пишет ТАСС. Как ожидается, контракт на 20 пусковых установок вместе с вооружением будет подписан в среду.

"Это оборудование дает гарантию эффективности на поле боя", — отметил Блащак.

Министр считает цену в 414 миллионов долларов "хорошей", а вооружение союзника — "прекрасным".

"Мы сможем лучше защищать безопасность, суверенитет и благополучие Польши", — заключил Блащак.

HIMARS способен вести огонь по целям на дальности до 300 километров. Ракетные установки, смонтированные на бронированном грузовике, будут проданы Польше вместе с боеприпасами, и программами обучения и логистики.