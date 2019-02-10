Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

В Стокгольме подходит к завершению очередной этап Евротура по хоккею. В заключительный день Шведских игр сборная России одержала победу над командой Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "красной машины".

Счет в матче был открыт хоккеистами чешской сборной – на 29 минуте встречи Томаш Зогорна нанес удар по воротам Ильи Коновалова, тот не смог ее зафиксировать, и шайба пересекла линию ворот. Россияне смогли оперативно ответить чешским соперникам и на перерыв уходили, уже ведя в счете. Этому поспособствовал дубль Андрея Кузьменко, оформленный за четыре минуты.

В заключительном периоде российские хоккеисты продолжили владеть преимуществом, которое удалось воплотить еще в одну заброшенную шайбу. Автором третьего и заключительного гола стал Александр Кадейкин.

Благодаря этому успеху подопечные Ильи Воробьева набрали 5 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице шведского этапа Евротура.