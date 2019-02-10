В Москве и Питере прошли несогласованные марши

"Марши материнского гнева" прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что акции не были согласованы, полиция и сотрудники Росгвардии обеспечили порядок во время их проведения. На сайте столичного управления МВД уточняется, что в московском марше приняли участие около 400 человек. Во время проведения аналогичного марша в Санкт-Петербурге были задержаны порядка 10 человек. Сейчас идет проверка их причастности к организации несогласованного мероприятия, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что марши будут проведены в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Пока Шевченко находилась под домашним арестом, умерла ее дочь, на ее похороны Шевченко не отпустили.